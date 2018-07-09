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Бизнесмены РФ и Южной Кореи обсудили сотрудничество в эпоху 4-й промышленной революции
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Бизнесмены РФ и Южной Кореи обсудили сотрудничество в эпоху 4-й промышленной революции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Форум «Корейско-российское сотрудничество в эпоху четвертой промышленной революции» состоялся в понедельник в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Мероприятие организовано Ассоциацией международной торговли Республики Корея (KITA).
Российские мозги, южнокорейские мощности
Выступая на открытии форума, президент KITA Ким Ён Чжу подчеркнул, что возлагает большие надежды на синергитическое сотрудничество России, традиционно сильной в таких областях, как аэрокосмические разработки и искусственный интеллект, с Республикой Корея, обладающей превосходными производственными мощностями.
С южнокорейской стороны с докладами выступили представители таких ведущих компаний, как Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Doosan Infracore, POSCO ICT, Hyundai Wia.
Докладчики отмечали, что Южная Корея уже сейчас активно использует современные технологии, особенно в сфере управления и контроля производства. По мнению корейских специалистов, существует «множество замечательных возможностей для сотрудничества России и Кореи», учитывая особенности и преимущества двух стран.
По мнению управляющего директора Hyundai WIA Хон Чжин Ёна, сотрудничество обеих стран в области создания «умных заводов», смогло бы оживить российскую машиностроительную отрасль. Он высоко оценил имеющийся потенциал для сотрудничества двух стран в эпоху четвертой промышленной революции.
К новым технологическим вершинам
С российской стороны с докладами выступили президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Они отмечали, что Россия заинтересована в сотрудничестве с корейскими предприятиями в таких наукоемких областях, как робототехника, безопасность, технология распознания звуков и изображений и т.д. Вместе специалисты двух стран могли бы достигнуть новых технологических вершин.
В форуме, основной темой которого стало корейско-российское сотрудничество в эпоху четвертой промышленной революции, также приняли участие министр промышленности и торговли Республики Корея Пэк Ун Гю, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, посол Южной Кореи в России У Юн Гын, а также около 700 предпринимателей из обеих стран.
ТАСС: последние новости
Начался прием заявок на II кинофестиваль стран Арктики Arctic open "Почта России" оштрафовали за торговлю сигаретами около детсада в Свердловской области "Ростелеком" и власти Екатеринбурга договорились о внедрении "умных технологий"
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