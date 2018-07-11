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К занятиям по программе «Московское долголетие» можно присоединиться в Воронцовском парке
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К занятиям по программе «Московское долголетие» можно присоединиться в Воронцовском парке 

Коньково 11 июля 2018
Фото: Коньково
Программой «Московское долголетие», в рамках которой для горожан старшего возраста организуют бесплатные занятия физкультурой, английским языком, образовательные и творческие курсы, реализуется не только в центрах культуры, школах и галереях, но и в столичных парках.
Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк», на сегодняшний день охвачено 28 парков. Площадки проекта располагаются в разных округах, что даем представителям старшего поколения возможность посешать занятия рядом с домом. Занятия проводятся в том числе и в Воронцовском парке в ЮЗАО.
Записаться на занятия можно в Департаменте социальной защиты или прямо в парке. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Кроме того, в «Мосгорпарке» отметили, что любой желающий может прийти на открытые уроки, протестировать занятия, пообщаться с тренерами и участниками проекта.
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