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Субмарина Маска оказалась слишком сложной для спасения детей в Таиланде
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Субмарина Маска оказалась слишком сложной для спасения детей в Таиланде 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
По словам руководителя штаба операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг Наронгсак Осоттханакон в Таиланде, подводная лодка, предоставленная компанией Илона Маска, не может принести практической пользы спасателям, передает CNet.
"Даже несмотря на то, что их оборудование технологически утонченно, оно не подходит для нашей задачи попасть в пещеру. Оборудование, которое нам привезли, чтобы помочь, не представляет практической ценности для нашей операции", — сказал он.
Речь идет о мини-субмарине «Лесной Вепрь», названной в честь спортивной школы, в которой учатся дети, оказавшиеся в затопленной пещере.
Ранее Маск заявил, что оставит субмарину в Таиланде, так как она может понадобиться в будущем.
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