Субмарина Маска оказалась слишком сложной для спасения детей в Таиланде

По словам руководителя штаба операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг Наронгсак Осоттханакон в Таиланде, подводная лодка, предоставленная компанией Илона Маска, не может принести практической пользы спасателям, передает CNet.

"Даже несмотря на то, что их оборудование технологически утонченно, оно не подходит для нашей задачи попасть в пещеру. Оборудование, которое нам привезли, чтобы помочь, не представляет практической ценности для нашей операции", — сказал он.

Речь идет о мини-субмарине «Лесной Вепрь», названной в честь спортивной школы, в которой учатся дети, оказавшиеся в затопленной пещере.

Ранее Маск заявил, что оставит субмарину в Таиланде, так как она может понадобиться в будущем.