В Петербурге установили боксы для сбора еды нуждающимся

В Северной столице появились контейнеры для сбора продуктов нуждающимся людям, сообщает «Петербургский дневник». Специальные боксы установили в трех городских магазинах в рамках проекта «Дари еду!».

Теперь каждый желающий может поделиться купленными продуктами с другими людьми, сложив их в контейнеры у выхода из торговых точек.

Петербуржцев просят оставлять продукты в фабричной упаковке и длительным сроком годности: консервы, крупы, макаронные изделия, чай, пакетированные соки. Специалисты центров социальной поддержки вместе с волонтерами распределят их между нуждающимися — пенсионерами, малоимущими семьями, инвалидами, матерями-одиночками и другими.