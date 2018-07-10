Ещё
В Петербурге установили боксы для сбора еды нуждающимся
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

В Петербурге установили боксы для сбора еды нуждающимся 

АиФ Санкт-Петербург 11 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице появились контейнеры для сбора продуктов нуждающимся людям, сообщает «Петербургский дневник». Специальные боксы установили в трех городских магазинах в рамках проекта «Дари еду!».
Теперь каждый желающий может поделиться купленными продуктами с другими людьми, сложив их в контейнеры у выхода из торговых точек.
Петербуржцев просят оставлять продукты в фабричной упаковке и длительным сроком годности: консервы, крупы, макаронные изделия, чай, пакетированные соки. Специалисты центров социальной поддержки вместе с волонтерами распределят их между нуждающимися — пенсионерами, малоимущими семьями, инвалидами, матерями-одиночками и другими.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге городские власти намерены убрать с набережной «Забаву бар» В Петербурге у службы 004 появился дополнительный номер телефона Полиция задержала18 фанатов группы Cannibal Corpse в Петербурге
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов8
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой94
Милые ляпы в советских фильмах4
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение