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Столичные доктора-инфекционисты могут получить статус «московский врач»
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Столичные доктора-инфекционисты могут получить статус «московский врач» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Докторам-инфекционистам могут присвоить статус «московский врач», что поспособствует увеличению заработной платы его обладателей и появлению перспектив для карьерного роста, сообщается на сайте мэрии Москвы.
"Количество медицинских специальностей, представителям которых присваивают статус «московский врач», увеличилось. Теперь на него вправе претендовать и врачи-инфекционисты… «Московским врачам», работающим в городской системе здравоохранения, ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Согласно данным, теперь на статус «московский врач» могут претендовать доктора 17 медицинских специальностей, среди которых врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, урологи, хирурги и психиатры.
Как сообщается, статус могут получить медицинские работники, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет. Кроме этого, претенденты на статус «московский врач» должны пройти оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио.
"В июле этого года «московскими врачами» стали 97 специалистов. Всего в городских поликлиниках и больницах работают 332 доктора с этим статусом. Больше всего обладателей статуса среди дерматовенерологов (55 докторов), психиатров (57 врачей), а также урологов и врачей общей практики (по 41 человеку)", — добавляется в сообщении.
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