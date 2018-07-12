Столичные доктора-инфекционисты могут получить статус «московский врач»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости . Докторам-инфекционистам могут присвоить статус «московский врач», что поспособствует увеличению заработной платы его обладателей и появлению перспектив для карьерного роста, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Количество медицинских специальностей, представителям которых присваивают статус «московский врач», увеличилось. Теперь на него вправе претендовать и врачи-инфекционисты… «Московским врачам», работающим в городской системе здравоохранения, ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Согласно данным, теперь на статус «московский врач» могут претендовать доктора 17 медицинских специальностей, среди которых врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, урологи, хирурги и психиатры.

Как сообщается, статус могут получить медицинские работники, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет. Кроме этого, претенденты на статус «московский врач» должны пройти оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио.

"В июле этого года «московскими врачами» стали 97 специалистов. Всего в городских поликлиниках и больницах работают 332 доктора с этим статусом. Больше всего обладателей статуса среди дерматовенерологов (55 докторов), психиатров (57 врачей), а также урологов и врачей общей практики (по 41 человеку)", — добавляется в сообщении.