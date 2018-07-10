Киоски с роботами‑продавцами могут разместить в Подмосковье

В Подмосковье может появиться сеть киосков, в которых продавать товары будут роботы, переговоры об этом провел заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев с немецкой компанией, которая занимается выпуском промышленных роботов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Прошли переговоры с известной немецкой компанией KUKA Roboter, которая занимается выпуском промышленных роботов, о возможности создания на территории Московской области ультрасовременной сети вендинговых киосков, использующих автоматизированную руку», — говорится в сообщении.

Делегация Московской области под руководством Буцаева участвует в 9‐й международной промышленной выставке ИННОПРОМ‐2018 в Екатеринбурге, она стартовала 9 июля.

В рамках выставки зампред правительства Подмосковья обсудил с представителем компании Grundfos планы по дальнейшей локализации производства компании на территории Подмосковья.

«С компанией Grundfos, у которой налажен выпуск насосов и насосного оборудования в подмосковной Истре, обсудили планы по расширению производства, дальнейшей локализации, уплотнению и запуску новых линий», — сказал Буцаев.

По его словам, у Grundfos масштабные планы по налаживанию экспорта в Азию, Африку и его расширению в страны СНГ.

Он напомнил, что в Подмосковье работает компания «Грундфос Истра». Это российское предприятие по выпуску насосов и насосного оборудования, которое зарегистрировано в 2002 в городском округе. В 2005 году в эксплуатацию была сдана первая очередь завода, через шесть лет — вторая.

Помимо этого, на выставке Буцаев встретился с руководством WOLF, они обсудили возможное размещение в Подмосковье производства немецкого предприятия, выпускающего отопительное оборудование и системы промышленного кондиционирования.

Отдельная встреча в рамках ИННОПРОМ состоялась с представителями словацкого бизнеса. На ней присутствовали более 10 компаний. Речь шла о более активном привлечении промышленного производства Словакии на территорию Подмосковья.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ‐2018 проводится при партнерстве Южной Кореи и посвящена цифровому производству.

На выставке представлены предприятия, которые имеют производственные площадки на территории Московской области, — «АТМ Групп», DMG MORI, «Радиоприборснаб», «Приводы AUMA», «Вертолеты России». Мероприятие продлится до 12 июля.