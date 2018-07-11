В Салехарде новые спортплощадки не прошли проверку вандалами

Пока ВРИО губернатора Дмитрий Артюхов восторгается ходом работ по благоустройству Салехарда в рамках партийной программы «Комфортная среда».

По информации vesti.ru, салехардская администрация подсчитывает убытки от разрухи, которая теперь царит на двух из пяти спортивных площадках, построенных в августе 2017 года.

Обе площадки разрушены почти до основания. Неизвестные вандалы не пожалели ничего. Сломаны качели, тренажёры, сорвана разметка и сметены ограждения.

Спортивная площадка срочно нуждается в ремонте. Восстановительными работами займётся или подрядная организация, построившая площадку в прошлом году, или администрация.

Чтобы спасти оставшиеся площадки в мэрии решают вопрос с установкой камер видеонаблюдения. А пока оставшиеся спортивные объекты будут навещать полицейские.

Источник фотографии: myluga.com