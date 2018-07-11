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В Салехарде новые спортплощадки не прошли проверку вандалами
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В Салехарде новые спортплощадки не прошли проверку вандалами 

Уральский меридиан 11 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Пока ВРИО губернатора Дмитрий Артюхов восторгается ходом работ по благоустройству Салехарда в рамках партийной программы «Комфортная среда».
По информации vesti.ru, салехардская администрация подсчитывает убытки от разрухи, которая теперь царит на двух из пяти спортивных площадках, построенных в августе 2017 года.
Обе площадки разрушены почти до основания. Неизвестные вандалы не пожалели ничего. Сломаны качели, тренажёры, сорвана разметка и сметены ограждения.
Спортивная площадка срочно нуждается в ремонте. Восстановительными работами займётся или подрядная организация, построившая площадку в прошлом году, или администрация.
Чтобы спасти оставшиеся площадки в мэрии решают вопрос с установкой камер видеонаблюдения. А пока оставшиеся спортивные объекты будут навещать полицейские.
Источник фотографии: myluga.com
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