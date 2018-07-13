Генконсула Великобритании в Екатеринбурге впечатлил калейдоскоп от РМК

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Дерек Лавери и заместитель директора департамента торговли и инвестиций Великобритании Саймон Браун посетили стенд Русской медной компании на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

Инновационные мультимедиа, использованные в оформлении экспозиции «Медь — ДНК цивилизации», впечатлили гостей, как и уровень корпоративной социальной ответственности РМК. Британцы внимательно изучили презентации соцпроектов компании в территориях присутствия и отметили значительный, даже по европейским меркам вклад РМК, в их развитие, передает "Уралинформбюро"

Дерека Лавери и Саймона Брауна тронуло упоминание победы британского флота в Трафальгарской битве в инсталляции о роли меди в истории человечества. А мультимедиа-калейдоскоп напомнил им образы из сказки «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэррола.

Партнер британского архитектурного бюро Foster + Partners Джереми Ким представил генконсулу Великобритании в Екатеринбурге и заместителю директора департамента торговли и инвестиций Великобритании проект строящейся штаб-квартиры РМК в уральской столице. Также он продемонстрировал уникальные «умные» столы, изготовленные по проекту Foster + Partners эксклюзивно для переговорных на стенде и в штаб-квартире компании.

"Руководство Русской медной компании хотело, чтобы дизайн штаб-квартиры — от общего облика здания до мебели и фурнитуры — отражал бизнес РМК, корпоративную культуру и ценности компании. Поэтому практически все элементы интерьера создаются по нашему дизайну", — пояснил Джереми Ким.