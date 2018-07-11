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На «Иннопроме» показали уральские аккумуляторы для троллейбусов
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На «Иннопроме» показали уральские аккумуляторы для троллейбусов 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Литий-ионные аккумуляторы для новой системы накопления энергии, которая используется в электротранспорте, впервые представили на промышленной выставке «Иннопром». Уральское предприятие первым в отрасли реализовало такой проект.
"Специалисты разработали составные части опытного образца, он представлен на выставке. Корпус аккумулятора выполнен из негорючего пластика, коэффициент полезного действия — 85-99 процентов", — рассказал ТАСС гендиректор электрохимического комбината Александр Белоусов.
Работа над проектом велась с ноября 2017 года. Система обладает рядом преимуществ, среди них, например, увеличение «живучести» общественного транспорта: благодаря такому накопителю энергии троллейбус сможет проезжать до 30 километров без контактной сети.
Уже в этом году должны пройти испытания разработки. Следующий этап — подготовка к серийному производству.
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