На «Иннопроме» показали уральские аккумуляторы для троллейбусов

Литий-ионные аккумуляторы для новой системы накопления энергии, которая используется в электротранспорте, впервые представили на промышленной выставке «Иннопром». Уральское предприятие первым в отрасли реализовало такой проект.

"Специалисты разработали составные части опытного образца, он представлен на выставке. Корпус аккумулятора выполнен из негорючего пластика, коэффициент полезного действия — 85-99 процентов", — рассказал ТАСС гендиректор электрохимического комбината Александр Белоусов

Работа над проектом велась с ноября 2017 года. Система обладает рядом преимуществ, среди них, например, увеличение «живучести» общественного транспорта: благодаря такому накопителю энергии троллейбус сможет проезжать до 30 километров без контактной сети.

Уже в этом году должны пройти испытания разработки. Следующий этап — подготовка к серийному производству.