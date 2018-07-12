Китайские бизнесмены побывали на ЧМК

Производственную площадку Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили участники Первой конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.

На ЧМК побывали около 80 представителей промышленности КНР. Основная цель визита — ознакомление с работой современного рельсобалочного стана. Гостям показали современное оборудование для производства строительной балки и рельсового проката. Китайская делегация смогла увидеть и участок закалки рельсов в полимере, который обеспечивает высокие качественные характеристики продукции.