Китайские бизнесмены побывали на ЧМК 

Производственную площадку Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили участники Первой конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
На ЧМК побывали около 80 представителей промышленности КНР. Основная цель визита — ознакомление с работой современного рельсобалочного стана. Гостям показали современное оборудование для производства строительной балки и рельсового проката. Китайская делегация смогла увидеть и участок закалки рельсов в полимере, который обеспечивает высокие качественные характеристики продукции.
Также представителям китайских предприятий рассказали, что в мае 2018 года комбинат изготовил пробную партию 100-метровых рельсов, которые могут использоваться на высокоскоростных магистралях. Сейчас они проходят процедуру сертификации. В планах компании — освоение новых экспортных рынков. В первом квартале 2018 года ЧМК подтвердил соответствие производства термоупрочненных рельсов требованиям европейских технических условий TSI. Сертификаты позволяют поставлять рельсовую продукцию в страны Евросоюза для строительства ж/д путей общего назначения.