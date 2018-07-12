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Китайские бизнесмены побывали на ЧМК
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Китайские бизнесмены побывали на ЧМК 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Производственную площадку Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили участники Первой конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
На ЧМК побывали около 80 представителей промышленности КНР. Основная цель визита — ознакомление с работой современного рельсобалочного стана. Гостям показали современное оборудование для производства строительной балки и рельсового проката. Китайская делегация смогла увидеть и участок закалки рельсов в полимере, который обеспечивает высокие качественные характеристики продукции.
Также представителям китайских предприятий рассказали, что в мае 2018 года комбинат изготовил пробную партию 100-метровых рельсов, которые могут использоваться на высокоскоростных магистралях. Сейчас они проходят процедуру сертификации. В планах компании — освоение новых экспортных рынков. В первом квартале 2018 года ЧМК подтвердил соответствие производства термоупрочненных рельсов требованиям европейских технических условий TSI. Сертификаты позволяют поставлять рельсовую продукцию в страны Евросоюза для строительства ж/д путей общего назначения.
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