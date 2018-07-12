РМК вписала Карабаш в число «умных городов»

Русская медная компания представила стратегию развития Карабаша в рамках концепции «Умные города». Опытом ее внедрения, в основном в контексте мегаполисов и энергосберегающих технологий, поделились участники деловой программы IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, проходящей в Екатеринбурге.

"Среди массы ресурсов, которыми располагает и пользуется человек, самым критичным является время. В условиях современной городской жизни многие остро испытывают его дефицит", — рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова

Именно идея сбережения времени заложена в концепцию стратегического развития Карабашского городского округа, которую РМК реализует совместно с администрацией муниципалитета и правительством Челябинской области. Стратегия призвана построить максимально удобную для жителей города, где работает медеплавильный завод РМК "Карабашмедь" , логистику и свести к минимуму их временные затраты на удовлетворение таких потребностей, как покупки, занятия спортом, досуг, дополнительное развитие и образование детей.

"Если до недавнего времени юным спортсменам приходилось ездить из одного конца города в другой на тренировки, а для многих категорий населения возможностей для занятий спортом не было вовсе, то сейчас в Карабаше работает современный многофункциональный спортивный комплекс «Металлург», где бесплатно тренируются и дети, и взрослые, и пожилые люди", — пояснила А. Шабарова.

Следующим этапом оптимизации логистики ради сбережения времени станет строительство современного торгово-развлекательного центра. В результате жителям Карабаша не надо будет ездить за покупками и культурным досугом в соседние города. Якорными арендаторами ТРЦ будут кинотеатр и супермаркет. Также в нем оборудуют детские игровые и пространства для проведения мероприятий. Сдача объекта запланирована на 2019 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Этот объект — часть социальной политики РМК, нацеленной на создание жителям малых городов такого же уровня комфорта, как в мегаполисах. Но у жителей Карабаша в этом отношении будет преимущество — в обновленном городе вся инфраструктура будет практически в шаговой доступности, что позволит экономить время для чего-то более ценного, чем поездки на машине или общественном транспорте", — заключила А. Шабарова.

Соглашение о стратегическом развитии Карабашского ГО было подписано в 2017 году. Его цель — создать комфортную городскую среду и повысить качество жизни в Карабаше. Концепция стратегического развития муниципалитета рассчитана до 2021 года, объем инвестиций на условиях софинансирования со стороны РМК и регионального бюджета превысит 3 миллиарда рублей.