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Проверка УФАС о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа
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Проверка УФАС о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа 

ИА «Сусанин» 23 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. УФАС Удмуртии продлило проверку по факту строительства фан-зоны в парке Кирова Ижевска без проведения торгов до конца августа. Как рассказал заместитель руководителя регионального УФАС Андрей Анголенко, решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.
Владельцем территории, на которой появилась фан-зона, является АО «Летний сад». 100% акций компании принадлежат Ижевску. В соответствии с законодательством, в этом случае организация обязана проводить закупки товаров и услуг по 223 ФЗ. «Все, у кого доля выше 50%, они все закупки проводят по 223 (ФЗ — прим. ред). Сам себе придумал положение, сам провел торги, либо не провел, и сам купил. Деньги там не бюджетные, на сегодняшний момент „Летний сад“ информирует, что это деньги акционерного общества. Закупка — да, была проведена без проведения конкурентных процедур, но по информации „Летнего сада“, в соответствии со своим положением», — сообщил представитель антимонопольного органа.
Анголенко уточнил, что несмотря на появлявшуюся информацию о выделении 30 млн рублей из бюджета Удмуртии, общество пока использует только собственные средства и пытается привлечь заемные. По крайней мере именно так «Летний сад» сообщил в УФАС. «Они пытаются сейчас привлечь какие-то кредитные, заемные (средства — прим.ред.) для оплаты работ. Насколько это у них получается, пока не скажу. Пока там деньги ни копейки не пришло из бюджета — это да. Как будут дальше развиваться события — посмотрим», — рассказал он.
Напомним, что в мае в УФАС обратился житель с просьбой проверить начало строительства фан-зоны без проведения торгов. Позже прокуратура Октябрьского района перенаправила аналогичные обращения горожан.
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