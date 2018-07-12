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Омск лишился «Падишаха» из-за грязи и кровати
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Омск лишился «Падишаха» из-за грязи и кровати 

Омск Здесь 9 часов назад
Фото: Омск Здесь
Роспотребнадзор на три месяца закрыл кафе в Октябрьском округе из-за антисанитарии. Омские санврачи проверили кафе «Падишах» на Ипподромной улице Омска и обратились в суд. Возбуждено дело об административном правонарушении на ИП Гезалова, занимающегося этим заведением.
— Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: помещения не соответствуют типу и мощности предприятия, не обеспечивают поточность технологического процесса при приеме, хранении пищевых продуктов, изготовлении и реализации блюд. Отсутствует мясной, овощной цех, раздельные моечные кухонной и столовой посуды, складское помещение. Обработка грязных овощей производится в помещении приготовления горячих блюд и мангальной зоне. В помещении холодного цеха установлена стиральная машина, в подсобном помещении оборудована двухъярусная кровать, — рассказали в омском управлении Роспотребнадзора.
Состояние помещений неудовлетворительное: потолок из подвесных плит частично отвалился, система вытяжной вентиляции не работает, гофрокороб разорван в моечной. Нарушаются требования при обработке столовой, кухонной посуды и инвентаря. Чистая посуда частично хранится вместе с грязной. На инвентаре нашли скопления жира, остатков пригоревшей пищи, холодильное оборудование грязное. В наличии оказались готовые блюда — соусы, макароны, мясо — с предыдущего дня.
По результатам расследования составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Махира Гезалова. Куйбышевский суд Омска решил приостановить деятельность кафе «ПадиШах» на 90 дней.
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