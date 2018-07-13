Патриарх Кирилл привез в Екатеринбург мощи великой княгини Елизаветы Федоровны

"Мощи преподобномученицы Елизаветы Федоровны прибыли из основанной ею московской Марфо-Мариинской обители. Это часть ее правой руки, которую передал нам несколько лет назад архиепископ Русской православной церкви заграницей Берлинский и Германский Марк", — рассказала ТАСС настоятельница Марфо-Мариинской обители игумения Елизавета (Позднякова). Мощи пробудут в Екатеринбурге до 20 июля, когда завершится череда мероприятий, посвященных памяти царской семьи. Святыне можно будет поклониться в Екатеринбурге и в Алапаевске.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими, в том числе верной помощницей келейницей Варварой, она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске.