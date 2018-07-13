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Патриарх Кирилл привез в Екатеринбург мощи великой княгини Елизаветы Федоровны
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Патриарх Кирилл привез в Екатеринбург мощи великой княгини Елизаветы Федоровны 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в Екатеринбург, куда привез ковчег с мощами преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Святыня принесена на Урал в преддверии 100-летия убийства царской семьи, которое произошло в ночь на 17 июля 1918 года.
"Мощи преподобномученицы Елизаветы Федоровны прибыли из основанной ею московской Марфо-Мариинской обители. Это часть ее правой руки, которую передал нам несколько лет назад архиепископ Русской православной церкви заграницей Берлинский и Германский Марк", — рассказала ТАСС настоятельница Марфо-Мариинской обители игумения Елизавета (Позднякова). Мощи пробудут в Екатеринбурге до 20 июля, когда завершится череда мероприятий, посвященных памяти царской семьи. Святыне можно будет поклониться в Екатеринбурге и в Алапаевске.
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими, в том числе верной помощницей келейницей Варварой, она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске.
В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских (ранее, в 1981 году, они были канонизированы Русской православной церковью заграницей). Их мощи были вывезены за границу и сейчас находятся в иерусалимском храме Марии Магдалины.
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