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На «Активном гражданине» выберут темы занятий в детских технопарках
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На «Активном гражданине» выберут темы занятий в детских технопарках 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Авиация или электроэнергетика? Фармацевтика или пищевое производство? Чем разнообразить занятия в 12 детских технопарках города, решат сами жители столицы в новом голосовании проекта «Активный гражданин».
Сегодня в столице действуют 33 технопарка, которые предоставляют возможность заниматься научно-производственной и инновационной деятельностью, 12 из них — детские. Привлечение молодежи к разработке современных технологий необходимо для развития нашей страны. В московских технопарках школьников обучают робототехнике, нанотехнологиям, геоинформатике, 3D-моделированию, дизайну и многому другому — всего около 20 направлений. Теперь активные граждане могут выбрать, какие еще направления необходимо открыть в детских технопарках.
Участники проекта могут выбрать от одного до двух ответов из предложенных в голосовании вариантов. Например, авиация — эта тема будет интересна любому мальчишке, который хочет постигнуть тонкости авиационной инженерии. Для творческих ребят актуальным направлением станет архитектура и дизайн. Для тех, кто интересуется химией — есть занятия по фармацевтике. Четвертый вариант — пищевое производство. Это одно из самых серьезных и прибыльных производственных направлений, познакомиться с азами которого будет интересно многим.
Для активных граждан уже стало доброй традицией помогать в выборе тем и направлений для самых разных мероприятий. Например, в июне этого года участники проекта проголосовали за наиболее интересные темы экскурсий в Измайловском парке. Почти 180 тысяч человек высказалось по этому вопросу, и 32% из них посчитали, что необходимо провести занятия о птицах, обитающих в нашей природной зоне.
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