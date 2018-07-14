В крепости Орешек пройдет исторический фестиваль

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости . Исторический фестиваль «Страж в истоку Невы» состоится в крепости Орешек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Государственного музея истории, в который входит крепость.

"14 и 15 июля 2018 года в крепости Орешек (Шлиссельбург, остров Ореховый) состоится исторический фестиваль «Страж в истоку Невы», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, каждый день посетители крепости Орешек смогут увидеть грандиозные исторические реконструкции, напоминающие о героических страницах военной истории крепости. «На берегу острова новгородские дружинники XIV века отразят высадку шведского десанта. В стенах крепости стрельцы и ополченцы XVII века встанут на пути „железных“ войск генерала-чернокнижника Делагарди. На фоне руин четвертого тюремного корпуса примут бой с немецко-фашистскими захватчиками защитники крепости времен Великой Отечественной Войны», — сказано в сообщении.

В реконструкциях примут участие клуб средневековых единоборств и исторической реконструкции «Хоругвь. Русская дружина», студия исторического фехтования «Силуэт», клуб исторической реконструкции «Северный курень» и другие.

Посетители крепости смогут принять участие более чем в 15 мастер-классах и своими руками изготовить предметы народной культуры, прогуляться по средневековой ярмарке и поесть в выездной таверне.

В рамках культурно-развлекательной программы праздника — выступление фолк-рок групп «Эвиденс» и «Хольда», представления кукольного театра и хороводно-игровая программа.

В интерактивной зоне «Космический шатёр Звездочёта» гости смогут посмотреть через телескопы на Солнце и Луну, а также сделать «астроселфи».