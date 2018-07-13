Ещё
Ирина Шейк решила не сниматься топлес
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Ирина Шейк решила не сниматься топлес 

WomanHit.ru 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
В недавней беседе с британскими журналистами звезда мировых подиумов и светских хроник Ирина Шейк поделилась откровенными воспоминаниями о раннем периоде своей карьеры. Тогда юная уроженка Еманжелинска хотела лишь заработать денег, чтобы помочь своим близким: ее отца не стало, когда ей было 14, а мать работала учителем музыки и одна воспитывала двух дочек.
Свои певые шаги в модельном бизнесе Шейк сделала во Франции. Там она впервые столкнулась с завистью и травлей коллег. На тот момент худые девушки были более востребованы. Ира же отличалась смуглой кожей и женственной фигурой. Теперь она одна из самых успешных моделей в мире. В интервью Evening Standard Шейк заявила, что приняла решение не позировать топлес. «Но если попросят обнажиться и мне понравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство», — пояснила звезда.
WomanHit.ru: последние новости
Звезды вымокли на кинопремьере Анфиса Чехова запустила голый флешмоб Станислав Любшин: «Мне до их пор больно, я страдаю»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских22
Самые плохо одетые российские звезды20
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение