Ирина Шейк решила не сниматься топлес

В недавней беседе с британскими журналистами звезда мировых подиумов и светских хроник Ирина Шейк поделилась откровенными воспоминаниями о раннем периоде своей карьеры. Тогда юная уроженка Еманжелинска хотела лишь заработать денег, чтобы помочь своим близким: ее отца не стало, когда ей было 14, а мать работала учителем музыки и одна воспитывала двух дочек.

Свои певые шаги в модельном бизнесе Шейк сделала во Франции. Там она впервые столкнулась с завистью и травлей коллег. На тот момент худые девушки были более востребованы. Ира же отличалась смуглой кожей и женственной фигурой. Теперь она одна из самых успешных моделей в мире. В интервью Evening Standard Шейк заявила, что приняла решение не позировать топлес. «Но если попросят обнажиться и мне понравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство», — пояснила звезда.