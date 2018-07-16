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На 1-й Большой Окружной дороге вводится одностороннее движение
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На 1-й Большой Окружной дороге вводится одностороннее движение
Вести Калининград
2 часа назад
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Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Схема движения меняется на два месяца на участке от Советского проспекта до ул. Лейтенанта Катина. Трассу будут ремонтировать — предстоит заменить почти 3 километра дорожного полотна.
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