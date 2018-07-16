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Росмолодежь выделит 30 млн рублей в качестве грантов участникам форума «Таврида»
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Росмолодежь выделит 30 млн рублей в качестве грантов участникам форума «Таврида» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
Село Стерегущее /Крым/, 16 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявило грантовый конкурс для участников Всероссийского образовательного молодежного форума «Таврида», который открывается в понедельник в Крыму. Общая сумма грантов составит 30 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев перед началом церемонии открытия.
"Грантовый фонд форума в этом году составляет 30 млн рублей, это сумма на все шесть смен. То есть примерно по 5 млн рублей в смену будут гранты", — сказал он.
По словам Бугаева, номинации грантового конкурса будут соответствовать тематике смен форума. В частности, планируется выдать гранты в сферах развития народного творчества, дизайна, стрит-арта и др.
Собеседник агентства отметил, что сумма гранта для одного участника может составлять от 100 тыс. до 1 млн рублей. Оценивать заявки участников «Тавриды» будет жюри, состоящее из признанных профессионалов в области культуры.
Форум «Таврида» проходит в этом году с 16 июля по 31 августа. В рамках форума пройдет шесть смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры из всех регионов России. Первая смена форума посвящена народному творчеству.
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