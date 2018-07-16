Нижегородские депутаты предлагают ввести в России новый праздник

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают ввести в России новый праздник — День народных художественных промыслов РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На заседании комитета Законодательного собрания по развитию предпринимательства, торговли и туризма депутаты обсудят вопрос об обращении к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об установлении нового профессионального праздника.

Также на заседании комитета депутаты заслушают доклад регионального правительства о реализации программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области» в 2017 году.

Ранее в регионе был установлен другой профессиональный праздник — День судостроителя Нижегородской области. В соответствии с законом региона, праздник отмечается 9 июня.