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Нижегородские депутаты предлагают ввести в России новый праздник
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Нижегородские депутаты предлагают ввести в России новый праздник 

АиФ Нижний Новгород 31 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают ввести в России новый праздник — День народных художественных промыслов РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На заседании комитета Законодательного собрания по развитию предпринимательства, торговли и туризма депутаты обсудят вопрос об обращении к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об установлении нового профессионального праздника.
Также на заседании комитета депутаты заслушают доклад регионального правительства о реализации программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области» в 2017 году.
Ранее в регионе был установлен другой профессиональный праздник — День судостроителя Нижегородской области. В соответствии с законом региона, праздник отмечается 9 июня.
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