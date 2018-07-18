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Омские аграрии получат 220 млн рублей компенсации из-за подорожания топлива
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Омские аграрии получат 220 млн рублей компенсации из-за подорожания топлива 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Омск
220 млн руб. из федерального бюджета получат аграрии Омской области в счет компенсации за подорожание топлива, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на открытии Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018».
«Беспокойство аграриев, которое было высказано месяц назад, выразилось в решении руководства страны о компенсации понесенных затрат аграриям на рост стоимости ГСМ. 5 млрд руб. в ближайшее время будет выделено из резервного фонда и доведено аграриям страны. Цифра, которую получат аграрии Омской области, в пределах 220 млн руб.», — цитирует Хатуова Gorod55.ru.
По его словам, сегодня перед аграриями поставлена задача повышения объемов экспортных поставок сельхозпродукции, рост молочного производства, мясного скотоводства и наращивание кормовой базы.
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