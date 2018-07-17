Госдума поддержала законопроект об увеличении лимита продолжительности рекламы в телепрограмме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с ней, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа.

«Проект федерального закона предлагает увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа.

Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20%. Следовательно, до 12 минут рекламы в час, если вещание осуществляется 60 минут в течение часа», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время данный лимит установлен законом о рекламе: общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа. «Следовательно, если вещание осуществляется 60 минут в час, то реклама и прерывание на нее не должны превышать девяти минут в течение такого часа», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток.

«Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки — такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15% часовом лимите на телевизионную рекламу. С одной стороны, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. С другой стороны, законопроект за счет установления суточного лимита не увеличит суточный объем рекламы, в связи с чем суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней», — отмечают авторы инициативы.

Законопроект также содержит инициативу о пересмотре подхода к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. «В настоящее время распространение рекламы в таких передачах ограничивается ч. 7 ст. 14 Закона о рекламе: реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Законопроект предлагает отметить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах», — говорится в документе.