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В Госдуме одобрили запрет рекламы алкоголя и оружия в детских передачах
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В Госдуме одобрили запрет рекламы алкоголя и оружия в детских передачах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг одобрил поправки ко второму чтению в проект об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах, которые предполагают запрет рекламы алкоголя, БАДов и лекарств в теле— и радиопрограммах для детей.
"Поправками уточняется, что в детских передачах не допускается рекламирование алкогольной продукции, лекарств и медицинских изделий, биологически активных добавок, оружия и продукции военного назначения, финансовых, брокерских и букмекерских услуг, а также основанных на риске игр. Кроме того, эти нововведения предполагается распространить и на детские радиопередачи", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова.
Как поясняют авторы законопроекта, согласно действующему законодательству общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% — до 12 минут рекламы в час.
Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки — такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном часовом лимите на телевизионную рекламу, говорится в пояснительной записке.
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