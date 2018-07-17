Директора турфирмы, обманувшей челябинцев на 3 млн, оставили в колонии

Апелляционный суд Челябинской области оставил под стражей директора турфирмы «Империя путешествий», которая обманула клиентов больше чем на 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее Ленинский райсуд дал ей три года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Однако адвокаты подсудимой обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым, и попросили выпустить подзащитную на свободу, чтобы та смогла вернуть украденные деньги.

«Гособвинитель и потерпевшие возражали против удовлетворения доводов защиты об освобождении, поскольку она длительное время находилась на свободе, но не предприняла никаких мер по возврату средств, ограничиваясь лишь обещаниями», — рассказали корреспонденту « АиФ — Челябинск» в прокуратуре области.

После рассмотрения апелляции суд немного изменил приговор, устранив процессуальные нарушения, и установил для мошенницы окончательный срок — два с половиной года лишения свободы, отбывать которые она будет по-прежнему в колонии общего режима.