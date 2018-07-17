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Директора турфирмы, обманувшей челябинцев на 3 млн, оставили в колонии
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Директора турфирмы, обманувшей челябинцев на 3 млн, оставили в колонии 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Апелляционный суд Челябинской области оставил под стражей директора турфирмы «Империя путешествий», которая обманула клиентов больше чем на 3 миллиона 300 тысяч рублей.
Ранее Ленинский райсуд дал ей три года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Однако адвокаты подсудимой обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым, и попросили выпустить подзащитную на свободу, чтобы та смогла вернуть украденные деньги.
«Гособвинитель и потерпевшие возражали против удовлетворения доводов защиты об освобождении, поскольку она длительное время находилась на свободе, но не предприняла никаких мер по возврату средств, ограничиваясь лишь обещаниями», — рассказали корреспонденту «АиФ — Челябинск» в прокуратуре области.
После рассмотрения апелляции суд немного изменил приговор, устранив процессуальные нарушения, и установил для мошенницы окончательный срок — два с половиной года лишения свободы, отбывать которые она будет по-прежнему в колонии общего режима.
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