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Трассу «Таврида» построят над найденной пещерой с останками мамонтов
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Трассу «Таврида» построят над найденной пещерой с останками мамонтов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Найденную в Крыму пещеру сделают туристическим объектом.
Найденная в Крыму пещера не помешает строительству трассы «Таврида» в Крыму, ее сделают туристическим объектом. Участок дороги над пещерой усилят, а вход в нее сделают с другой стороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил спецкомиссии во главе с вице-премьером крымского правительства Юрием Гоцанюком изучить вопрос обнаружения пещеры.
Комиссия приняла решение, что пещеру нужно сделать туристическим объектом, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ).
Сейчас пещеру изучают специалисты-геофизики. Они ищут ненайденные спелеологами ходы.
По мнению ученых, в пещере могли сохраниться следы древнего человека.
Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов. Пещера длиной 1015 метров была найдена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида».
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