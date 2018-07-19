Трассу «Таврида» построят над найденной пещерой с останками мамонтов

Найденную в Крыму пещеру сделают туристическим объектом.

Найденная в Крыму пещера не помешает строительству трассы «Таврида» в Крыму, ее сделают туристическим объектом. Участок дороги над пещерой усилят, а вход в нее сделают с другой стороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил спецкомиссии во главе с вице-премьером крымского правительства Юрием Гоцанюком изучить вопрос обнаружения пещеры.

Комиссия приняла решение, что пещеру нужно сделать туристическим объектом, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ).

Сейчас пещеру изучают специалисты-геофизики. Они ищут ненайденные спелеологами ходы.

По мнению ученых, в пещере могли сохраниться следы древнего человека.

Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов. Пещера длиной 1015 метров была найдена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида».