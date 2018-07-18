Технополис «Москва» из Печатников расширит дополнительные направления подготовки для детей и подростков

Напомним, что технополис «Москва» (Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13) входит в список из 12 столичных детских технопарков, которые находятся на территории обычных технопарков, высокотехнологичных предприятий или вузов.

Здесь старшеклассники проходят подготовку сразу по нескольким направлениям: «Робототехника», «Нанотехнологии», «3D-моделирование» и другим.

Посетителям портала «Активный гражданин» предложили определить, какие дополнительные направления подготовки необходимо открыть в детских технопарках.

Среди вариантов ответа: «Электроэнергетика», «Фармацевтика», «Пищевое производство», «Архитектура и дизайн», «Авиация», «Химия», «Медицина». (еп)