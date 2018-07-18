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Технополис «Москва» из Печатников расширит дополнительные направления подготовки для детей и подростков
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Технополис «Москва» из Печатников расширит дополнительные направления подготовки для детей и подростков 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Напомним, что технополис «Москва» (Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13) входит в список из 12 столичных детских технопарков, которые находятся на территории обычных технопарков, высокотехнологичных предприятий или вузов.
Здесь старшеклассники проходят подготовку сразу по нескольким направлениям: «Робототехника», «Нанотехнологии», «3D-моделирование» и другим.
Посетителям портала «Активный гражданин» предложили определить, какие дополнительные направления подготовки необходимо открыть в детских технопарках.
Среди вариантов ответа: «Электроэнергетика», «Фармацевтика», «Пищевое производство», «Архитектура и дизайн», «Авиация», «Химия», «Медицина». (еп)
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