Авторы Stranger Things сняли ретрорекламу торгового центра Starcourt Mall

Канал Netflix выпустил необычный видеоролик. Это реклама торгового центра Starcourt Mall, снятая в неповторимом духе 1980-х, с соответствующим оформлением, озвучкой и актёрами, изображающими невероятную радость от пребывания в магазине, где «есть всё».

Внимание Netflix к кафе, фонтанам, мороженому и эскалаторам становится понятнее, если пояснить, что ролик Coming Soon: The Starcourt Mall! — начало рекламной кампании третьего сезона сериала «Очень странные дела». Торговый центр Starcourt находится в Хокинсе, вымышленном городе в штате Индиана, а для тех, кому этой подсказки мало, в конце рекламы с экрана улыбнётся Стив Харрингтон ( Джо Кири ). Похоже, события нового сезона будут как-то связаны с крупным торговым центром, или же нам просто предстоит там побывать вместе с героями сериала.

«Очень странные дела» вновь появятся на экране в октябре 2018 года. О чём будет новый сезон, братья Мэтт и Росс Дафферы не рассказывают.