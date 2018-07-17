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Авторы Stranger Things сняли ретрорекламу торгового центра Starcourt Mall
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Авторы Stranger Things сняли ретрорекламу торгового центра Starcourt Mall 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Канал Netflix выпустил необычный видеоролик. Это реклама торгового центра Starcourt Mall, снятая в неповторимом духе 1980-х, с соответствующим оформлением, озвучкой и актёрами, изображающими невероятную радость от пребывания в магазине, где «есть всё».
Внимание Netflix к кафе, фонтанам, мороженому и эскалаторам становится понятнее, если пояснить, что ролик Coming Soon: The Starcourt Mall! — начало рекламной кампании третьего сезона сериала «Очень странные дела». Торговый центр Starcourt находится в Хокинсе, вымышленном городе в штате Индиана, а для тех, кому этой подсказки мало, в конце рекламы с экрана улыбнётся Стив Харрингтон (Джо Кири). Похоже, события нового сезона будут как-то связаны с крупным торговым центром, или же нам просто предстоит там побывать вместе с героями сериала.
«Очень странные дела» вновь появятся на экране в октябре 2018 года. О чём будет новый сезон, братья Мэтт и Росс Дафферы не рассказывают.
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