Фонд президентских грантов рассказал о работе НКО с помощью видео с Безруковым

Фонд президентских грантов начал кампанию, в рамках которой будет рассказано о деятельности некоммерческих организаций и проектах, которые они реализуют; первым этапом кампании стала публикация озвученного актером Сергеем Безруковым видеоролика.

Видеоролик основан на историях проектов, которые уже получили поддержку фонда.

«Многие люди просто не знают, что делают некоммерческие организации. Ролик призван напомнить о том, что вокруг много тысяч людей, которые делают добрые дела, что есть некоммерческий сектор, который на собственном энтузиазме делает добрые дела», — рассказал исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, передает ТАСС.

Видео озвучил член координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов, актер, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков.

Долгов пояснил, что наиболее активные НКО уже участвуют в конкурсах по распределению президентских грантов и теперь обществу важно понять, на что непосредственно тратятся средства и какую конкретную пользу приносит деятельность некоммерческих организаций.

Кампания продолжится осенью, после завершения реализации проектов, поддержанных фондом в прошлом году. «Осенью будут завершены проекты прошлого года (…) и мы намерены сделать результаты этих проектов доступными всем. Мы планируем регулярно рассказывать об успешных практиках, о конкретных позитивных социальных изменениях, полученных по итогам деятельности проектов. Не [деятельности] фонда, а именно проектов [получивших его поддержку]», — сказал Долгов.

В понедельник стартовал прием проектов на второй конкурс 2018 года. По итогам конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций страны будет распределено до 5 млрд рублей. Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

По итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 год они организовывались несколькими операторами, в год проводилось по четыре конкурса. 3 апреля 2017 года президент Владимир Путин поручил администрирование грантов на развитие гражданского общества единому оператору — Фонду президентских грантов, подотчетному координационному комитету. В координационный комитет вошли известные общественные деятели, представители науки, культуры, а также руководители прежних операторов грантов. Председателем координационного комитета назначен первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.