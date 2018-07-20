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На развитие здравоохранения Красноярскому краю выделят более 500 млн рублей
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На развитие здравоохранения Красноярскому краю выделят более 500 млн рублей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярскому краю на развитие здравоохранения дополнительно направят 501,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Увеличение расходов связано с реализацией в отрасли совместных с федерацией мероприятий. Так, значительная часть средств будет направлена на развитие сельского здравоохранения — 83,7 млн руб. На 108 миллионов рублей увеличатся расходы на лекарственное обеспечение. Также на эти средства приобретут три передвижных комплекса для межрайонных больниц, возведут 22 модульных ФАПа в 16 муниципальных образованиях. Более двухсот миллионов направят на детскую медицину, 78,2 миллиона — на паллиативную медицину.
Кроме того, предусмотрено распределение средств с учетом строящихся в крае объектов Универсиады и на обучение медицинских работников.
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