На развитие здравоохранения Красноярскому краю выделят более 500 млн рублей

Красноярскому краю на развитие здравоохранения дополнительно направят 501,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Увеличение расходов связано с реализацией в отрасли совместных с федерацией мероприятий. Так, значительная часть средств будет направлена на развитие сельского здравоохранения — 83,7 млн руб. На 108 миллионов рублей увеличатся расходы на лекарственное обеспечение. Также на эти средства приобретут три передвижных комплекса для межрайонных больниц, возведут 22 модульных ФАПа в 16 муниципальных образованиях. Более двухсот миллионов направят на детскую медицину, 78,2 миллиона — на паллиативную медицину.

Кроме того, предусмотрено распределение средств с учетом строящихся в крае объектов Универсиады и на обучение медицинских работников.