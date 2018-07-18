Стали известны самые главные проблемы городской среды в Петербурге

Активисты движения «Красивый Петербург» выяснили, какие проблемы благоустройства городской среды являются самыми серьезными для Петербурге. Они опросили почти три тысячи человек, которые могли выбрать несколько вариантов ответа.

По итогам опроса активисты составили антирейтинг

Парковка на тротуарах и газона

Вырубка деревьев и недостаточое озеленения

Мусор на улицах, во дворах и парка

Ямы на дорогах и троутара

Нелегальная торговля

В «Красивом Петербурге» также подготовили инструкции для борьбы с нарушениями: так, на незаконную парковку можно пожаловаться по телефону 112, а Управление садово-паркового хозяйства и дежурная служба комитета по благоустройству принимает жалобы на вырубку деревьев. рассказали, что могут сделать горожане для борьбы с этими явлениями.

Ранее активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.