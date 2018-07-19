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Снятое до появления YouTube видео Guns N' Roses набрало 1 млрд просмотров
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Снятое до появления YouTube видео Guns N' Roses набрало 1 млрд просмотров 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Собака.ru
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Снятое до появления YouTube музыкальное видео November Rain хард-рок— группы Guns N' Roses набрало на видеохостинге более 1 млрд просмотров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании Google, чьей дочерней компанией является YouTube.
"Это первое музыкальное видео 90-х, которому удалось достигнуть такой отметки. Более того, November Rain — первое видео с 1 млрд просмотров, созданное до начала эры YouTube", — сказали представители компании.
По данным пресс-службы, в 2017 году видео просматривали в среднем 560 тыс. раз в день. При этом просмотры ролика, который переводится на русский язык как «Ноябрьский дождь», взлетали именно в этом месяце — более чем на 40%.
Группа Guns N' Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе. На счету коллектива шесть студийных пластинок. В 2017 году Guns N' Roses обошли коллег по коммерческому успеху своих выступлений, заработав $151,5 млн и став единственной группой, которая собрала на своих концертах по всему миру более 1 млн зрителей, отметили организаторы московского концерта. Концерт в Москве американская группа дала 13 июля.
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