В Подмосковье пройдет выставка агротехнологий

Выставка современных агротехнологий «Подмосковье-2018» откроется 21 июля вблизи деревни Медведки на территории городского округа Истра, в рамках мероприятия состоится конкурс техники. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 июля.

«В конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Подмосковья», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По словам министра, участниками конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов. Победителей выберут по четырем номинациям. ​«Предусмотрено определение абсолютного победителя конкурса среди всех участников с вручением ценного подарка хозяйству, подготовившему победителя», — добавил он.

Непосредственно в выставке примут участие более 50 производителей аграрной техники. Ожидается, что на мероприятие приедут аграрии из разных регионов России, говорится в сообщении.