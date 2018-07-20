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В Подмосковье пройдет выставка агротехнологий
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В Подмосковье пройдет выставка агротехнологий 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Выставка современных агротехнологий «Подмосковье-2018» откроется 21 июля вблизи деревни Медведки на территории городского округа Истра, в рамках мероприятия состоится конкурс техники. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 июля.
«В конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Подмосковья», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По словам министра, участниками конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов. Победителей выберут по четырем номинациям. ​«Предусмотрено определение абсолютного победителя конкурса среди всех участников с вручением ценного подарка хозяйству, подготовившему победителя», — добавил он.
Непосредственно в выставке примут участие более 50 производителей аграрной техники. Ожидается, что на мероприятие приедут аграрии из разных регионов России, говорится в сообщении.
16 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии экономики Подмосковья. Он подчеркнул, что власти разрабатывают различные программы поддержки местных аграриев, в том числе выделяют гранты. По его словам, за последние несколько лет ситуация в аграрном секторе сильно улучшилась.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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