Трамвай «Львенок» покоряет жителей Петербурга

В Петербурге прошла презентация нового современного трамвая под ласковым названием «Львенок». Достижение отечественного производства тут же заинтересовало не только транспортников Северной столицы, но и Москвы, Перми, а также европейских стран, в частности Румынии.

Трамвай модели 71-91-1ЕМ «Львенок» является самым длинным и вместительным низкопольным транспортным средством в мире, предназначенным для наземного городского транспорта. Длина вагона 16,5 метров. Он оснащен четырьмя широкими дверьми и у него полностью отсутствуют ступеньки, что существенно ускоряет посадку и высадку пассажиров и сокращает время в пути. Общая вместимость пассажиров современного трамвая составляет 155 человек. Кроме того, для более комфортной поездки он оснащен системой климат-контроля.

В сентябре «Львенок» отправится покорять мировой рынок на крупнейшей выставке «InnoTrain 2018» в Берлин.