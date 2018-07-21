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Трамвай «Львенок» покоряет жителей Петербурга
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Трамвай «Львенок» покоряет жителей Петербурга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Петербурге прошла презентация нового современного трамвая под ласковым названием «Львенок». Достижение отечественного производства тут же заинтересовало не только транспортников Северной столицы, но и Москвы, Перми, а также европейских стран, в частности Румынии.
Трамвай модели 71-91-1ЕМ «Львенок» является самым длинным и вместительным низкопольным транспортным средством в мире, предназначенным для наземного городского транспорта. Длина вагона 16,5 метров. Он оснащен четырьмя широкими дверьми и у него полностью отсутствуют ступеньки, что существенно ускоряет посадку и высадку пассажиров и сокращает время в пути. Общая вместимость пассажиров современного трамвая составляет 155 человек. Кроме того, для более комфортной поездки он оснащен системой климат-контроля.
В сентябре «Львенок» отправится покорять мировой рынок на крупнейшей выставке «InnoTrain 2018» в Берлин.
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