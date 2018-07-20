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Более 15 тысяч человек стоят на учете в районном филиале ТЦСО «Чертаново»
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Более 15 тысяч человек стоят на учете в районном филиале ТЦСО «Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Заведующий филиалом «Чертаново Северное» территориального центра социального обслуживания «Чертаново» Михаил Окуньков рассказал о работе учреждения в 2017-2018 годах.
Михаил Сергеевич выступил перед жителями на встрече с главой управы района Александром Деминым, которая состоялась 18 июля.
— В нашем учреждении работают несколько отделений. Первое — отделение социального обслуживания на дому, где оказывается помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, — начал заведующий.
Также в местном центре соцобслуживания действует отделение дневного пребывания на 30 человек.
На данный момент на учете в филиале «Чертаново Северное» стоят 15325 граждан, среди которых ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла. Им оказываются следующие услуги: продуктовая помощь с использованием электронного социального сертификата, горячее питание, санитарно-гигиенические и социально-медицинские услуги, комплексная уборка квартир. Инвалидам и участникам войны, которые находятся на надомном соцобслуживании, подарены праздничные продуктовые наборы к 73-й годовщине Победы.
Сотрудники учреждения оказывают адресную социальную помощь в виде предоставления товаров длительного пользования остро нуждающимся гражданам. В 2017 году таких товаров было выдано 47 единиц.
Также филиал «Чертаново Северное» ТЦСО «Чертаново» обслуживает 1157 получателей социальных услуг (по состоянию на 01.07.2018).
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/20/42987/
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