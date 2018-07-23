Деревня, которую построил Кустурица

Деревенька Мокра Гора на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной, возможно, так и осталась бы неизвестна миру, если бы в начале 2000-х Эмир Кустурица не решил снимать в окрестностях свой фильм «Жизнь как чудо» (2004). Благодаря режиссеру, на территории местного природного парка выросла вторая деревня, а точнее — этнодеревня Дрвенград. Она же Мечавник. Она же Кустендорф.

"Изначально Мечавник — это название холма, на котором расположена деревня. Оно происходит от слова «мечава» (по-русски — метель), здесь нередко был шквалистый ветер, — поясняет директор отельного комплекса Mecavnik Resort Анджела Райович. — Название же «Дрвенград» (по-русски — деревянный город) придумал Эмир Кустурица, потому что городок построен из дерева". «Кустендорф» относится к проходящему здесь ежегодно фестивалю кино и музыки.

Забавно, что холм привлек внимание режиссера, напротив, своей хорошей погодой. Съемочная группа фильма «Жизнь как чудо» располагалась на соседнем холме и ждала безоблачного неба, необходимого для сцены. Во время напряженного ожидания Кустурица то и дело поглядывал на Мечавник, единственным обитателем которого был стог сена, постоянно освещенный солнечными лучами. Тогда режиссеру и пришла в голову задумка построить на благополучном месте несколько домиков в качестве декораций.

Строительство шло на личные деньги режиссера.

Не исключено, что толчком к масштабному строительству послужил интерес туристов. «На время строительства домиков пришлось открытие для туристов узкоколейной железной дороги „Шарганская восьмерка“, и путешественники стали заглядывать на холм. Для них решили открыть кондитерскую, чтобы они могли подкрепиться.

Потом появился ресторан национальной кухни, за ним — домики, где туристы могли бы остановиться, — рассказывает Райович. — Сейчас у нас есть и бассейн, и тренажерный зал, и салон красоты, и лыжная трасса, и теннисный корт. Мы уже начали выращивать собственные овощи и фрукты, а также работает животная ферма».

На территории даже есть православная церковь . В ней ежедневно проводит службу священник из Мокры Горы.

Сейчас Дрвенград насчитывает около 50 построек разного назначения, а Кустурица с компанией планируют строительство новых домов под апартаменты более высокого класса. Весь комплекс обслуживают 60 человек, к которым в высокий летний сезон добавляются еще 20–30. Ежегодно они принимают 150 тысяч туристов со всего света — от Китая до соседних стран бывшей Югославии.

Кустурица — гостеприимный хозяин. В Дрвенграде нередко останавливаются его коллеги по The No Smoking Orchestra. На территории даже оборудована звукозаписывающая студия.

Прославленные и еще только начинающие свой путь музыканты в июле приезжают к Кустурице на фестиваль русской музыки «Большой».

Друзья Кустурицы по киноиндустрии также часто бывают в Дрвенграде. Съемочная группа «По млечному пути» ночевала в деревне, итальянская кинодива Моника Беллуччи останавливалась в домике Dolce vita. В этом же корпусе жил российский режиссер Никита Михалков . Из России сюда также заезжал писатель Захар Прилепин , направляясь за премией Литературного института имени Иво Андрича в Вишеград, который расположен сразу за границей с Боснией и Герцеговиной.

По словам Райович, Кустурица охотно общается и с простыми туристами, которые просят о фото и автографах. Большинство индивидуальных путешественников приезжают в Дрвенград в июле и августе, а с сентября начинается сезон корпоративного туризма. «До конца года большинство мест уже забронировано», — сообщила директор комплекса. Номер на двоих с завтраком в августе обойдется в 4800 руб. за ночь (по данным Booking.com).

Названия улиц, площадей и объектов инфраструктуры отсылают к деятелям культуры и науки. Кинотеатр носит имя Стэнли Кубрика . Никита Михалков вполне мог прогуливаться по площади, названной в свою честь. Его итальянскому коллеге Федерико Феллини посвящены улица и уже упоминавшийся гостевой дом Dolce vita — «Сладкая жизнь». Югославский писатель Иво Андрич также в почете у Кустурицы: его имя носит площадь, а центральное кафе названо в честь его повести «Проклятый двор». Литературную тему продолжает бар имени Момо Капора — сербского автора.

Как настоящий хозяин, Кустурица сам продумывал дизайн построек и их украшение. Некоторые здания начинают здесь вторую жизнь — материалы для них закупались в деревнях, где сносили старые постройки. Дома деревянные не только снаружи, но и внутри, мебель расписана в народном стиле по эскизам художницы Аны Петрович. Ее кисти принадлежат и картины, развешанные в домах.

Для туристов в Дрвенграде работает художественная галерея, где регулярно проходят выставки, а также действует кинотеатр. В репертуаре — фильмы Кустурицы и участников фестиваля «Кустендорф». В деревню как по приглашению Кустурицы, так и по собственной инициативе приезжают уличные музыканты, фольклорные группы. Особенно везучие путешественники могут также поучаствовать в традиционном хороводе кола. И, конечно, попросить автограф самого Кустурицы.