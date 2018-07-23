Деревня, которую построил Кустурица 

Деревенька Мокра Гора на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной, возможно, так и осталась бы неизвестна миру, если бы в начале 2000-х Эмир Кустурица не решил снимать в окрестностях свой фильм «Жизнь как чудо» (2004). Благодаря режиссеру, на территории местного природного парка выросла вторая деревня, а точнее — этнодеревня Дрвенград. Она же Мечавник. Она же Кустендорф.
"Изначально Мечавник — это название холма, на котором расположена деревня. Оно происходит от слова «мечава» (по-русски — метель), здесь нередко был шквалистый ветер, — поясняет директор отельного комплекса Mecavnik Resort Анджела Райович. — Название же «Дрвенград» (по-русски — деревянный город) придумал Эмир Кустурица, потому что городок построен из дерева". «Кустендорф» относится к проходящему здесь ежегодно фестивалю кино и музыки.
Забавно, что холм привлек внимание режиссера, напротив, своей хорошей погодой. Съемочная группа фильма «Жизнь как чудо» располагалась на соседнем холме и ждала безоблачного неба, необходимого для сцены. Во время напряженного ожидания Кустурица то и дело поглядывал на Мечавник, единственным обитателем которого был стог сена, постоянно освещенный солнечными лучами. Тогда режиссеру и пришла в голову задумка построить на благополучном месте несколько домиков в качестве декораций.
Строительство шло на личные деньги режиссера.
Не исключено, что толчком к масштабному строительству послужил интерес туристов. «На время строительства домиков пришлось открытие для туристов узкоколейной железной дороги „Шарганская восьмерка“, и путешественники стали заглядывать на холм. Для них решили открыть кондитерскую, чтобы они могли подкрепиться.
Потом появился ресторан национальной кухни, за ним — домики, где туристы могли бы остановиться, — рассказывает Райович. — Сейчас у нас есть и бассейн, и тренажерный зал, и салон красоты, и лыжная трасса, и теннисный корт. Мы уже начали выращивать собственные овощи и фрукты, а также работает животная ферма».
На территории даже есть православная церковь. В ней ежедневно проводит службу священник из Мокры Горы.
Сейчас Дрвенград насчитывает около 50 построек разного назначения, а Кустурица с компанией планируют строительство новых домов под апартаменты более высокого класса. Весь комплекс обслуживают 60 человек, к которым в высокий летний сезон добавляются еще 20–30. Ежегодно они принимают 150 тысяч туристов со всего света — от Китая до соседних стран бывшей Югославии.
Дома в Дрвенграде не продают, его единственным постоянным жителем является сам Кустурица, который проводит здесь время, свободное от съемок и гастролей с The No Smoking Orchestra. Его дом — первый, который встречает на своем пути гость деревни. Узнать его несложно, благодаря масштабному граффити со сценой из «Аризонской мечты». В деревне вообще много настенных изображений: с одним из любимых писателей Кустурицы Федором Достоевским, космонавтом Юрием Гагариным и аргентинским футболистом Диего Марадоной. О фильмах Кустурицы также напоминают раритетные автомобили со съемок. О его убеждениях говорит инсталляция «Городской тюрьмы», где за решеткой изображены бывший президент США Джордж Буш и экс-генсек НАТО Хавьер Солана.
Кустурица — гостеприимный хозяин. В Дрвенграде нередко останавливаются его коллеги по The No Smoking Orchestra. На территории даже оборудована звукозаписывающая студия.
Прославленные и еще только начинающие свой путь музыканты в июле приезжают к Кустурице на фестиваль русской музыки «Большой».
Друзья Кустурицы по киноиндустрии также часто бывают в Дрвенграде. Съемочная группа «По млечному пути» ночевала в деревне, итальянская кинодива Моника Беллуччи останавливалась в домике Dolce vita. В этом же корпусе жил российский режиссер Никита Михалков. Из России сюда также заезжал писатель Захар Прилепин, направляясь за премией Литературного института имени Иво Андрича в Вишеград, который расположен сразу за границей с Боснией и Герцеговиной.
По словам Райович, Кустурица охотно общается и с простыми туристами, которые просят о фото и автографах. Большинство индивидуальных путешественников приезжают в Дрвенград в июле и августе, а с сентября начинается сезон корпоративного туризма. «До конца года большинство мест уже забронировано», — сообщила директор комплекса. Номер на двоих с завтраком в августе обойдется в 4800 руб. за ночь (по данным Booking.com).
Названия улиц, площадей и объектов инфраструктуры отсылают к деятелям культуры и науки. Кинотеатр носит имя Стэнли Кубрика. Никита Михалков вполне мог прогуливаться по площади, названной в свою честь. Его итальянскому коллеге Федерико Феллини посвящены улица и уже упоминавшийся гостевой дом Dolce vita — «Сладкая жизнь». Югославский писатель Иво Андрич также в почете у Кустурицы: его имя носит площадь, а центральное кафе названо в честь его повести «Проклятый двор». Литературную тему продолжает бар имени Момо Капора — сербского автора.
Как настоящий хозяин, Кустурица сам продумывал дизайн построек и их украшение. Некоторые здания начинают здесь вторую жизнь — материалы для них закупались в деревнях, где сносили старые постройки. Дома деревянные не только снаружи, но и внутри, мебель расписана в народном стиле по эскизам художницы Аны Петрович. Ее кисти принадлежат и картины, развешанные в домах.
Для туристов в Дрвенграде работает художественная галерея, где регулярно проходят выставки, а также действует кинотеатр. В репертуаре — фильмы Кустурицы и участников фестиваля «Кустендорф». В деревню как по приглашению Кустурицы, так и по собственной инициативе приезжают уличные музыканты, фольклорные группы. Особенно везучие путешественники могут также поучаствовать в традиционном хороводе кола. И, конечно, попросить автограф самого Кустурицы.