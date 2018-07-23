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Собаки-терапевты посетили детей в больнице Новосибирска
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Собаки-терапевты посетили детей в больнице Новосибирска 

Petstory 23 июля 2018
Фото: Petstory
На прошлой неделе группа собак-терапевтов побывала в областной больнице Новосибирска. Канистерапия — относительно молодое направление, которое предполагает реабилитацию с помощью собак. Для Новосибирской области это первый подобный опыт. За последние пару недель это уже второе посещение собаками больницы, но впервые оно проходит в открытом формате с приглашением журналистов. В первый раз собаки оставили детям массу приятных впечатлений и воспоминаний, поэтому новость о повторном визите была встречена пациентами больницы с большой радостью.
Два лабрадора ретривера Карат и Лапа пришли в больницу в сопровождении канистерапевта Ульяны Вороны. Как рассказала канистерапевт из Санкт-Петербурга Ольга Цивилева, человеку помогает не сама собака, а специалист в области канистерапии, который использует животное в качестве средства для реабилитации.
Собаки успешно используются для помощи людям с тяжелыми заболеваниями: онкологией, инсультом, аутизмом и т.д. В Новосибирской больнице собаки лишь подбадривали и поднимали настроение детям, которые в разгар лета и каникул лежат в больнице. Идею поддержало руководство больницы, и ожидается, что теперь собаки станут постоянными гостями медицинского учреждения.
Видео со страницы www.nsk.kp.ru  Фотографии: Коллекция/ iStock
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