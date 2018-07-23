Мать подозреваемого в похищении «Архитектона» Малевича рассказала о сыне

Мать мужчины, в багажнике которого оказалось произведение Казимира Малевича , заявила, что ее сын — порядочный человек и нечего не воровал.

— У него дети прекрасные, он с ними занимается, работает мой сын, так что никаким «гопом» он не занимался. Это исключено. Он ко мне прекрасно относится. Никогда воровство. Это исключено из нашей жизни. Никогда ни сын мой, никто, мы не воруем. Он ученый, его когда просят, он будет работать, они ему деньги отдают. Он фигуры делает. Сейчас со мной не живет. Он, наверное, рисует. Он отдельно от меня живет. У него своя дача, институт закончил. Я про Малевича знаю, но его, наверное, уже нет. Мне сын не говорит про Малевича, его просят, он делает. Я не могу сказать, какие у него работы были. Ему две премии давали. Потом он в Америку ездил. Потом я заболела и ему пришлось вернуться, — рассказала пожилая женщина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге в багажнике автомобиля Mercedes было найдено произведение искусства, предположительно, созданное Казимиром Малевичем. По информации Пятого канала, машина с московскими номерами, в которой правоохранители и нашли предположительно «Красный архитектон» Малевича принадлежит 48-летнему столичному предпринимателю.

По просьбе правоохранителей он открыл багажник, в котором находился черный пакет. В нем полицейские увидели деревянную композицию бело-красного цвета с бирками, на которых было написано: «К. Малевич 1929. Красный архитектон».

Документы о собственности на произведение мужчина предъявить не смог. Правоохранителям он рассказал, что ранее шедевр принадлежал некоему жителю Ленобласти. А тот якобы приобрел его, чтобы подарить своему другу, который живет в Брюсселе. «Архитектон» полицейские изъяли. Обстоятельства инцидента выясняются.

После, сестра мужчины заявила Пятому каналу, что модель является обыкновенной подделкой.

— Конечно же, это копия! А полицейские вообще откуда знают, кто такой Малевич? Человек, который разбирается в ценных вещах, не пойдет патрулировать улицы… Это просто смешно, — говорит Светлана Алпатова.