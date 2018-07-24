Анастасия Спиридонова выиграла гран-при музыкального фестиваля «Белые ночи» 

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце прошел Десятый юбилейный Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В течение трех дней 20, 21 и 22 июля на сцене соревновались 10 конкурсантов из 9 стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Почётными гостями мероприятия стали российские и зарубежные звёзды. В первый день Фестиваля ведущими были Елена Север и Филипп Киркоров.
Под бурный восторг зрителей открыла Фестиваль легендарная Патрисия Каас. Она исполнила любимые всеми хиты «Entrer dans la lumiere», «D’allemagne» и «Mademouselle Сhante Le Blues».
В отличие от многих конкурсов, победителей выбирало компетентное и профессиональное жюри, которое оценивало не только вокальные способности конкурсантов, но и их артистизм и подход к исполнению: главный продюсер музыкального вещания «Первый канал» — Юрий Аксюта, генеральный продюсер «Русской медиагруппы» — Сергей Балдин, главный редактор «Радио Шансон» — Екатерина Михайлова, генеральный директор «Universal Music Group» — Дмитрий Коннов, директор по маркетингу «Warner Music Group» — Александр Каспаров.
22 июля, в финальный день Фестиваля были объявлены итоги масштабного конкурса талантов. Третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте — Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла потрясающая группа из США — Mister Mother. Фаворитом жюри и в первый и во второй день стала Анастасия Спиридонова. Своим потрясающим голосом и яркой манерой исполнения конкурсантка из России выиграла Гран-при Фестиваля, набрав максимальное количество баллов.
Во время финального третьего дня фестиваля участники исполнили любимые песни, а российские и зарубежные гости — свои хиты, аплодисменты не смолкали ни на минуту. Ведущими третьего для Фестиваля стали Елена Север, Николай Басков и Сергей Лазарев.
На этот грандиозный праздник музыки приехали легендарные зарубежные исполнители: Патрисия Каас, Candy Dulfer, британский певец Seal, легенда фанка группа Kool & The Gang, нидерландская саксофонистка и певица Candy Dulfer, британская певица и модель Sophie Ellis-Bextor, немецкий хард-рок и хэви-метал гитарист, основатель группы Scorpions — Michael Schenker.
Поздравили участников Фестиваля и самые известные российские звезды: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан и Polina, Александр Маршал, Тамара Гвардцители, ВладиМир, Наташа Королева, ЮрКисс, Таисия Повалий, Сергей Лазарев, Алесандр Ревва, Loboda, Диана Арбенина, Денис Клявер, Жасмин, Кристина Орбакайте, группа A Studio и многие другие.