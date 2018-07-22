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Музыкальный променад на теплоходе представляет Петербург-Концерт
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Музыкальный променад на теплоходе представляет Петербург-Концерт 

Ревизор.ru 22 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Концерты пройдут на теплоходе «Флоренция», предоставленный компанией Nordship и рассчитанный на 50 мест. Теплоход отправляется от спуска на набережной Фонтанки напротив Дома Кочневой.
Маршрут прогулки проходит по Фонтанке, Мойке и Неве. Посетители увидят парадную часть Санкт-Петербурга. На теплоходе выступят артисты Петербург-Концерта. Во время путешествия также прозвучит рассказ актрисы Театра дождей Анны Косенко о достопримечательностях Санкт-Петербурга, о музыкальных традициях города, мифах и легендах.
Продолжительность мероприятия 1 час 15 минут. Адрес отправления — набережная реки Фонтанки, д. 41.
Программа:
26 июля в 15 часов Михаил Радюкевич (гитара) 28 июля в 15 часов Михаил Радюкевич (гитара)
3 августа в 15 часов Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
8 августа в 19.00 — Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
11 августа в 15.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
14 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
18 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
22 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
25 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
29 августа в 15.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
31 августа в 15.00 — Наталья Капустина (флейта) и Михаил Радюкевич (гитара).
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