Музыкальный променад на теплоходе представляет Петербург-Концерт

Концерты пройдут на теплоходе «Флоренция», предоставленный компанией Nordship и рассчитанный на 50 мест. Теплоход отправляется от спуска на набережной Фонтанки напротив Дома Кочневой.

Маршрут прогулки проходит по Фонтанке, Мойке и Неве. Посетители увидят парадную часть Санкт-Петербурга. На теплоходе выступят артисты Петербург-Концерта. Во время путешествия также прозвучит рассказ актрисы Театра дождей Анны Косенко о достопримечательностях Санкт-Петербурга, о музыкальных традициях города, мифах и легендах.

Продолжительность мероприятия 1 час 15 минут. Адрес отправления — набережная реки Фонтанки, д. 41.

Программа:

26 июля в 15 часов Михаил Радюкевич (гитара) 28 июля в 15 часов Михаил Радюкевич (гитара)

3 августа в 15 часов Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

8 августа в 19.00 — Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

11 августа в 15.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

14 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

18 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

22 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

25 августа в 19.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

29 августа в 15.00 Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова

31 августа в 15.00 — Наталья Капустина (флейта) и Михаил Радюкевич (гитара).