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Памятник Ивану Тургеневу открыли в Тульской области
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Памятник Ивану Тургеневу открыли в Тульской области 

Мир24 23 июля 2018
Фото: ИА Regnum
В селе Тургенево Чернского района Тульской области прошел фестиваль «Бежин луг», приуроченный к 200-летию классика русской литературы Ивана Тургенева. Мероприятие посетили более 10 тыс. человек. В рамках фестиваля был открыт памятник писателю, передает «Интерфакс». Глава Минкульта Тульской области Татьяна Рыбкина передала гостям и участникам фестиваля приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского. Кроме того, она зачитала приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Село Тургенево является родовым имением отца автора «Му-му». В селе сохранилось здание Введенской церкви, которая была построена в 1806 году на средства деда писателя, флигель бумажной фабрики, где жил сам писатель в 1850 году и где он работал над рассказами из «Записок охотника». В наши дни в селе Тургенево действует музей писателя с обновленной экспозицией. Кроме того, в нынешнем году завершится реставрация Введенского храма. Напомним, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева будет отмечаться 9 ноября 2018 года. Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Орловская области определены субъектами-участниками празднования. Город Орел, родина Тургенева, станет центром празднования.
Ранее сообщалось, что в центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко. Участие в торжественной церемонии приняли городские власти, поклонники творчества актрисы, ее друзья и близкие. Автором монумента стал скульптор Катиб Мамедов.
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