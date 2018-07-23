Памятник Ивану Тургеневу открыли в Тульской области

Село Тургенево является родовым имением отца автора «Му-му». В селе сохранилось здание Введенской церкви, которая была построена в 1806 году на средства деда писателя, флигель бумажной фабрики, где жил сам писатель в 1850 году и где он работал над рассказами из «Записок охотника». В наши дни в селе Тургенево действует музей писателя с обновленной экспозицией. Кроме того, в нынешнем году завершится реставрация Введенского храма. Напомним, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева будет отмечаться 9 ноября 2018 года. Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Орловская области определены субъектами-участниками празднования. Город Орел, родина Тургенева, станет центром празднования.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко . Участие в торжественной церемонии приняли городские власти, поклонники творчества актрисы, ее друзья и близкие. Автором монумента стал скульптор Катиб Мамедов.

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