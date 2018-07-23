Натан Штраус — человек, спасший полмиллиона детей молоком

Известный американский предприниматель Натан Штраус первым обеспокоился качеством коровьего молока. Он потратил большую часть личных сбережений на строительство заводов для пастеризации молока, чем спас жизни тысяч детей. Являясь одним из владельцев компании Macy’s, а также Abraham & Straus, он профинансировал строительство почти 300 молочно-пастеризационных станций, размещавшихся на территории 36 городов США. Однако в тот период о таком важном этапе подготовки продукта не задумывались, создавая Штраусу немало препятствий в его деле. Началом вышеупомянутой деятельности предпринимателя послужила смерть его новорожденной дочери, что произошло в процессе поездки по Европе. Оказалось, что причина трагедии скрывалась в молоке низкого качества. Позднее на ферме Штрауса неожиданно скончалась внешне здоровая корова, при вскрытии которой выяснилось, что она болела туберкулезом. После этого бизнесмен и его жена Лина Гурхерц начали финансировать исследования, направленные на изучение молока. Предприниматель понял, что смертность детей повышается из-за некачественного молока, полученного от инфицированных коров. Он решает применить предложенную Луи Пастером в XIX столетии технологию, позволяющую уничтожать в молоке опасные бактерии посредством его нагревания и быстрого охлаждения. В одной из первых лабораторий по пастеризации молока, размещалась которая в Нью-Йорке, чистый продукт разливался по предварительно стерилизованной стеклянной таре и продавался беднякам по невысокой цене. Если людям не хватало средств на молоко, им раздавали купоны. Первые станции по пастеризации молока возводились в бедных районах Нью-Йорка. Употребление безопасного продукта существенно снизило младенческую смертность среди бедняков. К примеру, 24% новорожденных к 1891 уходили из жизни по вине молока, когда после кормления пастеризованным продуктом смертность настигала всего шесть человек из 20 тысяч детей. Уже в 1898 году Штраус стал во главе местного здравоохранительного департамента, пожертвовав технику для пастеризации молока местному сиротскому дому. Вскоре в США построили в сумме 297 станций, где пастеризовали молоко, в результате чего смертность среди несовершеннолетних существенно снизилась. Историки подсчитали, что Натан Штраус своими действиями спас свыше 440 тысяч детских жизней. В период экономического упадка в 1893 именно он помогал беднякам страны, продавая уголь за копейки, а те, кто не имел возможности платить, получали его бесплатно. Ему также принадлежит идея столовых при предприятиях, где кормили сотрудников. Умер Штраус в 1931 году, потратив огромную часть собственных денег на нужды бедняков. ]]>