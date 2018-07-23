В Калининграде завершился самый яркий праздник этого лета

На минувших выходных столица областного центра отметила 72-ой день рождения. В этом году дату отмечали три дня подряд. На проспекте Мира работали десятки площадок, которые собрали сотни тысяч зрителей и участников.

Рост артистов великанов — почти два с половиной метра. Деревянные конструкции делают их одними из самых заметных участников шествия. Чтобы устоять приходится постоянно быть в движении.

— Вот-вот стартует театрализованное шествие, его участники уже выстроились. Ну, а возглавлять эту красочную колонну будет парусник символ Янтарного края.

На борту символа региона — молчаливые мимы. За последние годы они стали завсегдатаями главного городского праздника.

Бодрый ритм участникам шествия задают девушки-барабанщицы из Театра моды и танца. В рядах пестрой колонны и первые лица города. В ярко красных футболках по пешеходной зоне идут волонтеры.

— Каждый может найти себе по душе прекраснейшая ярмарка в городе умельцев народного творчества. Всё, что мы задумывали, практически удалось сделать. Идут люди, улыбаются, радуются, наверно, это и есть главная оценка происходящего.

Ольга Кириченко, житель Калининграда:

— Мы вообще приехали на постоянное место жительства из Владивостока вчера. Нам очень понравилось. У нас такого нет. Очень понравился город, атмосфера классная, люди позитивные очень это радует.

На пешеходной зоне и главный символ прошедшего мирового первенства. В футбол сегодня играют руками. Чемпионат мира 2018 стал главным импульсом к масштабному развитию города.

— У нас появился новый участок со стадионом, который будет развивается, это большое подспорье на ближайшие 5-7 лет развивать эту территорию, где появится один из красивейших новых районов центре города.

Семьдесят второй день рождения города в этом году праздновали три дня. Задействовали более 20 площадок, в том числе и абсолютно новые городские объекты, как набережная Летнего озера,