Загадочный брюнет. Так ли выглядит Лермонтов, как мы его привыкли представлять

Образ поэта Михаила Лермонтова вроде бы хорошо нам знаком по репродукциям из школьных учебников. Оказывается, сохранились и другие изображения, но с ними не все так очевидно…

Михаил Лермонтов погиб на дуэли 15 (27) июля 1841 года. Образ молодого офицера и поэта — ему было в сего 26 лет — хорошо нам знаком по его многочисленным прижизненным портретам: миловидный брюнет с черными, как уголь, пронзительными глазами. Однако даже самые известные изображения Лермонтова, как оказалось, полны сюрпризов. Исследователи портретной живописи, среди которых руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский , до сих пор ищут ответы на некоторые вопросы.

— Чем интересна лермонтовская иконография? — говорит Кибовский. Со студенческих лет он увлекается атрибуцией портретов военнослужащих. — Лермонтов, прежде всего благодаря своей бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой, был изображен во всех мундирах (а я напомню, что десять лет недолгой жизни поэта были связаны с военной службой), кроме Гродненского гусарского полка. До сих пор никто не обнаружил такого портрета. В поисках изображения корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаила Лермонтова историк-искусствовед Кибовский наткнулся на не менее любопытные факты о существующих портретах поэта.

СПРАВКА

Александр Кибовский в 2000 году защитил диссертацию по историко-предметному методу атрибуции произведении портретной живописи России. Впоследствии научная работа стала его главным увлечением. Кандидат исторических наук до сих пор в свободное от своей основной деятельности время возвращает имена неизвестным офицерам, изображенным на картинах, исправляет исторические неточности и ошибки, уточняет авторство художественных ведений и дату их написания. Сейчас на счету главы Департамента культуры Москвы около 500 разгаданных портретов.