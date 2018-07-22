Загадочный брюнет. Так ли выглядит Лермонтов, как мы его привыкли представлять 

Образ поэта Михаила Лермонтова вроде бы хорошо нам знаком по репродукциям из школьных учебников. Оказывается, сохранились и другие изображения, но с ними не все так очевидно…
Михаил Лермонтов погиб на дуэли 15 (27) июля 1841 года. Образ молодого офицера и поэта — ему было в сего 26 лет — хорошо нам знаком по его многочисленным прижизненным портретам: миловидный брюнет с черными, как уголь, пронзительными глазами. Однако даже самые известные изображения Лермонтова, как оказалось, полны сюрпризов. Исследователи портретной живописи, среди которых руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, до сих пор ищут ответы на некоторые вопросы.
— Чем интересна лермонтовская иконография? — говорит Кибовский. Со студенческих лет он увлекается атрибуцией портретов военнослужащих. — Лермонтов, прежде всего благодаря своей бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой, был изображен во всех мундирах (а я напомню, что десять лет недолгой жизни поэта были связаны с военной службой), кроме Гродненского гусарского полка. До сих пор никто не обнаружил такого портрета. В поисках изображения корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаила Лермонтова историк-искусствовед Кибовский наткнулся на не менее любопытные факты о существующих портретах поэта.
СПРАВКА
Александр Кибовский в 2000 году защитил диссертацию по историко-предметному методу атрибуции произведении портретной живописи России. Впоследствии научная работа стала его главным увлечением. Кандидат исторических наук до сих пор в свободное от своей основной деятельности время возвращает имена неизвестным офицерам, изображенным на картинах, исправляет исторические неточности и ошибки, уточняет авторство художественных ведений и дату их написания. Сейчас на счету главы Департамента культуры Москвы около 500 разгаданных портретов.