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Белорусы из монастыря приехали во Владимир укреплять веру
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Белорусы из монастыря приехали во Владимир укреплять веру 

ТВ-МИГ 22 июля 2018
Фото: ТВ-МИГ
фото Евгений Локтионов
Седьмой год подряд во Владимире реализуется совместный проект администрации города, Владимирской Епархии и минского Свято-Елисаветинского монастыря — просветительская программа «Единая вера — единая Русь Святая».
Программа включает в себя два основных направления — духовно-просветительское и выставку-ярмарку. Последняя развернулась на Соборной площади. Все изделия, которые можно купить, созданы мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.
Торгуют иконами, ювелирными изделиями, нарядами, керамикой, сувенирами из разноцветного стекла и натуральной косметикой сами монашки.
Особой популярностью у горожан пользуется монастырский мед — его здесь представлено больше 20 видов! Выставка принимает гостей ежедневно, с 10 до 19 часов, до 29 июля.
Проект несет благотворительную миссию. Средства, собранные на ярмарке, будут направлены на помощь многодетным и малоимущим семьям, престарелым и одиноким людям.
По доброй традиции, жители Владимира и туристы смогут принять участие в творческой акции «Единой веры», которая в этом году посвящена 100-летию святых Царственных страстотерпцев. Посетителям выставки предложат создать уникальный арт-объект.
С 26 по 28 июля каждый желающий может стать соавтором объемного мозаичного панно из смальты в виде креста. Рукотворный крест будет передан в один из храмов областного центра, как символ единения в вере.
Все эти дни монашки будут разъезжать по летним оздоровительным лагерям с целью укрепления веры и христианских ценностей среди детишек.
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