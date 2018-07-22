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События 23 июля. Джузеппе Сизый Нос и женское несчастье Хиллари Клинтон
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События 23 июля. Джузеппе Сизый Нос и женское несчастье Хиллари Клинтон 

Вечерняя Москва 22 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
23 июля — Всемирный день дельфинов и китов. В этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи морских млекопитающих.
1915 год. 103 года назад родился поэт Михаил Матусовский. В советское время песни на его стихи звучали из радиоточек по всей стране — «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина»… Поэт приехал в Москву из Донецка. Отучился в Московском институте, поступил в аспирантуру, готовился сдавать кандидатский минимум. И вместо защиты диссертации добровольцем отправился на передовую — началась война. Профессор Николай Гудзий, научный руководитель Матусовского настоял, чтобы защита прошла в отсутствие соискателя. Телеграмма о присвоении степени кандидата филологических наук догнала Матусовского на фронте…
1921 год. Сегодня — 97-я годовщина со дня рождения замечательного актера Юрия Катина-Ярцева. Массовый зритель знает его в основном по фильмам «Приключения Буратино» и «Тот самый Мюнхгаузен». А театральный мир — как одного из талантливейших педагогов, из актерской мастерской которого вышли Наталья Гундарева и Константин Райкин, Юрий Богатырев и Наталья Варлей, Вениамин Смехов и Леонид Ярмольник.
1973 год. Сегодня свое 45-летие отмечает Моника Левински, героиня «Моникагейта». Ее сексуальная связь с 42-м президентом США Биллом Клинтоном поставила крест на карьере политика. Зато скандал дал импульс карьере его жены Хиллари
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