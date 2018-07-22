События 23 июля. Джузеппе Сизый Нос и женское несчастье Хиллари Клинтон

23 июля — Всемирный день дельфинов и китов. В этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи морских млекопитающих.

1915 год. 103 года назад родился поэт Михаил Матусовский. В советское время песни на его стихи звучали из радиоточек по всей стране — «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина»… Поэт приехал в Москву из Донецка. Отучился в Московском институте, поступил в аспирантуру, готовился сдавать кандидатский минимум. И вместо защиты диссертации добровольцем отправился на передовую — началась война. Профессор Николай Гудзий, научный руководитель Матусовского настоял, чтобы защита прошла в отсутствие соискателя. Телеграмма о присвоении степени кандидата филологических наук догнала Матусовского на фронте…