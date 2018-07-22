Жизнь, в которой есть Бах, благословенна

На этой неделе стала известна дата проведения VII Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.

Прослушивания и концерты пройдут с 31 августа по 14 сентября на нескольких площадках Екатеринбурга: в Музыкальном училище им. П. И. Чайковского, Большом зале Свердловской филармонии, в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и в Кино-конференц-зале Ельцин Центра

Первый конкурс прошел двенадцать лет назад, в 2006 году (в Екатеринбурге он проходит с 2012 года). Конкурс Лотар-Шевченко завоевывает новые территории. В 2018 году участие в нем примут 44 пианиста из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи и Казахстана.

На открытии традиционно выступит победитель предыдущего конкурса Олег Худяков с Уральским филармоническим оркестром под управлением Алексея Доркина. В рамках конкурса концерт также дадут лауреаты международных конкурсов, воспитанники консерватории Корто — Мария Жанте и Жульян Тревельян. Мероприятие пройдет в Ельцин Центре 1 сентября.

Конкурс носит имя удивительной женщины — пианистки Веры Августовны Лотар-Шевченко. Ее судьба — по истине, великий пример мужества и верности искусству.

Она родилась в Париже 10 марта 1901 года в семье французского математика, профессора Сорбонны Аугусто Лотара. Училась у великого пианиста Альфреда Корто, Уже в четырнадцать лет она дебютировала с самым известным в мире оркестром под руководством великого Артуро Тосканини. От ее исполнения Бетховена приходил в восторг Ромен Роллан . В четырнадцать Вера Лотар начала концертировать и объездила всю Европу и Америку. В пятнадцать закончила Парижскую консерваторию и сразу поступила в Венскую академию музыки. Концертировала в лучших залах Европы.

Будучи известной пианисткой Вера Лотар вышла замуж за сотрудника советского торгпредства Владимира Шевченко . В 1937 году они вместе переехали в Советский Союз.

Проживали в Ленинграде, в крохотной комнатке общежития вместе с двумя сыновьями Владимира от первого брака. Работы почти не было, поэтому Вера Августовна была вынуждена продавать свои концертные платья. Однако худшее ждало их впереди — в 1941-м, перед самой войной, арестовали мужа, а через некоторое время и ее. Знаменитую пианистку отправили в лагерь, в котором она провела 13 лет. В лагере она узнала о смерти мужа в заключении и двух его детей в блокадном Ленинграде.

В лагерном бараке она вырезала на нарах фортепианную клавиатуру. По ночам «играла» на безмолвном инструменте Баха, Бетховена, Шопена.

Освободилась в Нижнем Тагиле. Прямо с вокзала в лагерной телогрейке из последних сил помчалась в музыкальную школу, стучала в двери, умоляя разрешить сыграть на рояле.

Ей разрешили, понимая, откуда она прибыла. У закрытой двери, не смея войти, рыдал весь педагогический состав. Вера играла всю ночь и заснула за инструментом.

Потом, смеясь, рассказывала: «Проснулась я уже преподавателем той самой школы».

На первую зарплату взяла напрокат кабинетный рояль. На вторую — сшила концертное платье в пол. Через несколько лет она действительно начала выступать.

Вера Лотар прожила восемьдесят лет, не прекращая играть. Она постоянно давала концерты в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Одессе, Омске и Свердловске.

Родственники звали её вернуться в Париж, но она категорично отказывалась, объясняя, что «это было бы предательством по отношению к тем русским женщинам, которые поддерживали меня в самые трудные годы в сталинских лагерях».

Последние шестнадцать лет своей жизни Вера Августовна Лотар-Шевченко прожила в Академгородке. Она похоронена на Южном кладбище Новосибирска. На памятнике выгравированы её же слова: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна».

Фото из архива Веры Августовны Лотар-Шевченко. Правообладатель: Президентский центр Б. Н. Ельцина.