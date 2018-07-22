В Омск приедет клоун Май

Народный артист РСФСР Евгений Майхровский примет участие в программе, которая приедет в омский цирк. Клоун Май — Евгений Майхровский, которому в этом году исполняется 80 лет, — приедет в Омск. Несмотря на почтенный возраст, он поет, скачет на лошадях и летает под куполом, жонглирует и играет на саксофоне, ходит по проволоке и дрессирует животных, а выходит на манеж со своей фирменной фразой «Ой-ой-ой».

Евгений Майхровский родился 12 ноября 1938 года в цирковой семье, его родители были акробатами. Цирком заинтересовался в 19 лет. В 1965 году окончил цирковое училище. В 1972 году стал выступать под псевдонимом Май. Позже основал свой цирк, где работала его жена-клоунесса, дети и внуки. Снимался в советских фильмах, самой известной ролью стал шут из «Сказки о царе Салтане».

Кроме известного клоуна в программе «Мега Микс» будут участвовать акробаты, фокусники и, конечно, животные: кенгуру, попугаи, обезьяны, пингвины, морские львы, пингвины, пеликаны.

Напомним, в омском цирке накануне прошли обыски ФСБ — по словам руководства учреждения, они были вызваны затянувшимися строительными работами.

Фото: омский цирк