«Какой у нее крупный нос»: во внешности Екатерины Климовой разглядели недостаток 

Международная телеакадемия провела в столице России отборочный тур, в ходе которого определились часть финалистов премии International Emmy Awards в номинациях «Лучшая драма» и «Лучшая актриса». Одним из членов жюри стала актриса Екатерина Климова, во внешности которой поклонники с удивлением разглядели небольшой изъян.
Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке. Телеакадемия ежегодно присуждает International Emmy Award, международную премию лучшим телевизионным проектам за пределами США. В жюри российского отборочного тура вошли двадцать два участника из Германии, США, Франции, Израиля, Великобритании и России. Среди российских членов жюри были актеры Екатерина Климова, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников; писатель и режиссер Михаил Идов; продюсеры Илья Стюарт, Александр Кушаев, Валерий Федорович. Организаторами голосования стали генеральный директор «СТС Медиа», член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов и основатель и генеральный продюсер группы компаний «StarMedia», член Международной телеакадемии Владислав Ряшин. Информационным партнёром мероприятия стал журнал Esquire.
Среди членов жюри, безусловно, выделялась актриса Екатерина Климова, которая выбрала для посещения ответственного мероприятия легкое ярко-желтое платье, правда, не потрудившись надеть под него нижнее белье, и модные в этом сезоне объемные белые кроссовки. Знаменитость решила обойтись минимумом косметики, а волосы просто забрать в хвост. В целом образ Екатерины благосклонно оценили пользователи сети, однако кое-что их все-таки смутило. Они с удивлением отметили некоторые недостатки в лице артистки, а также посетовали, что даже идеальные ноги Климовой можно испортить неуместной обувью.
«Поразил размер стопы в соотношении к объему голени» «Все прекрасно, но эта обувь с этим платьем-кошмар! Она просто уничтожает ваши ноги» «Вот что значит фото с близкого расстояния и без ретуши. Неплохо, но овал поплыл, шея начинает подвисать, да и морщинки уже есть, но для 40 лет неплохо» «Надо же, никогда не замечала, какой у нее оказывается крупный нос, а тут это первое что бросается в глаза» «Вид усталый и взгляд уже возрастной, не юной девы» «Такие фото самые правдивые. Это не личный Инстаграм, где все поправить можно. А нос в самом деле некрасивый. У любой красотки есть недостатки, что радует» «Надо же, и правда, нос выдающийся. Как я раньше не замечала»
Несмотря на это, Екатерину Климову считают одной из самых красивых актрис российского кинематографа, а ее фигура по-прежнему вызывает жгучую зависть у множества женщин. В свои 40 лет актриса может смело соперничать в стройности с куда более юными коллегами, ведь глядя на ее тело трудно поверить, что она мать четверых детей.