«Какой у нее крупный нос»: во внешности Екатерины Климовой разглядели недостаток

Международная телеакадемия провела в столице России отборочный тур, в ходе которого определились часть финалистов премии International Emmy Awards в номинациях «Лучшая драма» и «Лучшая актриса». Одним из членов жюри стала актриса Екатерина Климова , во внешности которой поклонники с удивлением разглядели небольшой изъян.

Среди членов жюри, безусловно, выделялась актриса Екатерина Климова, которая выбрала для посещения ответственного мероприятия легкое ярко-желтое платье, правда, не потрудившись надеть под него нижнее белье, и модные в этом сезоне объемные белые кроссовки. Знаменитость решила обойтись минимумом косметики, а волосы просто забрать в хвост. В целом образ Екатерины благосклонно оценили пользователи сети, однако кое-что их все-таки смутило. Они с удивлением отметили некоторые недостатки в лице артистки, а также посетовали, что даже идеальные ноги Климовой можно испортить неуместной обувью.

«Поразил размер стопы в соотношении к объему голени» «Все прекрасно, но эта обувь с этим платьем-кошмар! Она просто уничтожает ваши ноги» «Вот что значит фото с близкого расстояния и без ретуши. Неплохо, но овал поплыл, шея начинает подвисать, да и морщинки уже есть, но для 40 лет неплохо» «Надо же, никогда не замечала, какой у нее оказывается крупный нос, а тут это первое что бросается в глаза» «Вид усталый и взгляд уже возрастной, не юной девы» «Такие фото самые правдивые. Это не личный Инстаграм, где все поправить можно. А нос в самом деле некрасивый. У любой красотки есть недостатки, что радует» «Надо же, и правда, нос выдающийся. Как я раньше не замечала»

Несмотря на это, Екатерину Климову считают одной из самых красивых актрис российского кинематографа, а ее фигура по-прежнему вызывает жгучую зависть у множества женщин. В свои 40 лет актриса может смело соперничать в стройности с куда более юными коллегами, ведь глядя на ее тело трудно поверить, что она мать четверых детей.