10 санузлов и унитазов, вид которых вас впечатлит, шокирует и восхитит

1. Трон короля Дагоберта

Король Дагоберт — последний из династии Меровингов. Дизайн туалета, производством которого занимается французский бренд Herbeau, выполнен в духе древних времён. При поднятии крышки унитаза звучит мелодия Le Bon Roi Dagobert, а при спуске воды раздаётся звон колокольчика. В качестве аксессуаров предлагаются пепельница и держатель для свечи — настоящему королю не обойтись без таких важных мелочей.

2. Золотая уборная от Dolce & Gabbana

Находится она в миланском ресторане двух известных итальянцев, заведение называется Gold. Золотой бамбук, мраморные стойки, золотые аксессуары и золотые зеркала, чтобы отражать всю эту роскошь — знаменитым посетителям вроде Кайли Миноуг и Пэрис Хилтон точно не приходится жаловаться на обстановку.

3. Vertebrae — компактный туалет и душ Это не просто туалет, а целая вертикальная конструкция, которая включает в себя унитаз, умывальник, контейнер для воды и сразу два душа. Мечту для тех, кто всегда торопится и предпочитает делать всё сразу, производит британская компания The Design Odyssey.

4. Функциональный спа-унитаз

Ещё одно инновационное устройство, которое выполняет сразу несколько функций и при этом доступно по цене — это унитаз-биде GROHE Sensia Аrеnа. В режиме биде можно менять напор и температуру воды, длительность и направление струи при помощи пульта дистанционного управления или через приложение в смартфоне.

Ну и последний этап — сушка тёплым воздухом. А ещё в унитазе GROHE Sensia Аrеnа нет ободка, зато есть автоматический подъём крышки, ночная подсветка и мощная система слива. Смерть микробам!

5. Яйцевидные кабинки

Эти восемь огромный яиц находятся в лондонском ресторане Sketch. Если не знать, то никогда не догадаешься, что внутри каждого прячется мини-туалетная комната с рукомойником.

6. Туалет в аквариуме

Не зря считается, что в туалете можно расслабиться, отдохнуть, а иногда и придумать пару гениальных идей. В кафе японского ресторана The Mumin Papa создали идеальную атмосферу для раздумий, поместив туалет словно в центр гигантского аквариума. А заодно и рыбкам развлечение!

7. Прозрачный туалет

Bar 89 в Нью-Йорке известен кабинками в туалете, которые сделаны из прозрачного стекла — оно становится матовым только если зайти внутрь и запереться. Главное, чтобы механизм не дал сбой, но этого до сих пор не случалось.

8. Бар в туалете

Приятное и полезное можно совместить, особенно если вам не нравятся долгие очереди в туалет. Или в бар. В одном из туалетов этого огромного торгового центра вы найдёте барную стойку и холодильник, заполненный бутылками пива. Другие туалеты в этом же торговом центре выполнены в баскетбольной тематике, в стиле coca-cola или оформлены как джунгли.

9. Суперзолотой туалет

На создание этой комнаты ушло 50 миллионов долларов и три тонны золота. Построен он был в Гонконге, чтобы использоваться не по прямому назначению, а как выставочная комната для показа ювелирных украшений. Этот туалет привлекает туристов, его даже можно арендовать на ночь за немалую сумму.

10. Туалет от Сваровски

Унитаз, полностью усыпанный кристаллами Сваровски, точно привлечёт внимание, правда, заплатить за это придётся по-царски. Есть два выхода: купить мешок стразов и оклеить ими обычный унитаз или пойти по менее сложному, но гораздо более элегантному пути и приобрести унитаз-биде GROHE Sensia Аrеnа. Его дизайн и функциональность точно сразят наповал ваших гостей.

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