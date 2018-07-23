Официально: 8 сезон «Американской истории ужасов» получил подзаголовок «Апокалипсис» 

Уже давно, пусть и неофициально, известно, что в 8 сезоне «Американской истории ужасов» зрителям покажут пост-апокалиптический мир — и потому совсем не удивительно, что теперь новый сезон получил официальный подзаголовок «Апокалипсис».
Анонс официального названия сопровождает новый и традиционно жутковатый постер:
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— AmericanHorrorStory (@AHSFX) 20 июля 2018 г.
«Американская история ужасов» станет одним из первых сериалов, которые вернутся в эфир этой осенью — премьера 8 сезона состоится уже 12 сентября. В новых эпизодах ожидаем появления «ветеранов» AHS — главные роли вновь сыграют Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Шайен Джексон, Эмма Робертс, присоединятся к звездному составу и легендарная Джоан Коллинз с Билли Лурд.
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